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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Don Balon: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в «Барселону», утверждает Don Balon.

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Источник: РИА "Новости"

Сделку одобрил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

Алексей Миранчук перерос РПЛ. Но «Барса» — пока утопия.

Предполагается, что переход 24-летнего Миранчука будет первым трансфером «Барселоны».

Из-за кризиса клуб сосредоточит внимание на недорогих игроках. Сделка может обойтись каталонцам менее чем в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован «Ювентус».

Россиянин в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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17:11 (мск)© Ньюстюб
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