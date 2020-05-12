Don Balon: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в «Барселону», утверждает Don Balon.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в «Барселону», утверждает Don Balon.
Сделку одобрил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.
Алексей Миранчук перерос РПЛ. Но «Барса» — пока утопия.
Россиянин в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.