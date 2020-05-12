Футболист «Сочи» Мевля вернется в Россию, когда команда начнет готовиться к матчам РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Из иностранных игроков «Сочи» только Мевля после приостановки РПЛ отправился домой, в Словению, где продолжает поддерживать форму. После возвращения в Россию ему предстоит пройти 14-дневный карантин, после чего он сможет присоединиться к другим игрокам «Сочи». В настоящее время Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) ведут работу над тем, чтобы в случае решения о возобновлении чемпионата иностранные игроки могли вернуться в Россию.

«Все зависит от того, будет ли продолжение чемпионата, — сказал Рубашко. — Игрок прибудет в расположение команды, когда это потребуется согласно актуальному плану подготовки команды. Все мы ждем официального решения от футбольных властей, только после этого можно будет переходить к какой-то конкретике».

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.