Дмитрий Селюк: Новости о Миранчуке в «Барселоне» — фейк. По стилю ему подходит «Севилья»

Источник: РИА "Новости"

— Читали, что пишет издание Don Balon?

— Нет.

— А насколько авторитетно это СМИ?

— Сейчас такой объем информации, что авторитетность не имеет большого значения. Делается много агентских вбросов. Вот и с Миранчуком то же самое. То «Ювентус» его хочет купить, то теперь «Барселона». Безусловно, Алексей хороший футболист, вопросов нет. Но не для «Барсы».

— Почему?

— Ну послушайте, даже теоретически, на какой позиции он там будет играть? Нет для него места на поле. А брать футболиста на лавку «Барселона» сейчас не может. Это слишком дорогое удовольствие.

Для меня очевидно: сейчас кто-то подогревает ситуацию.

И не удивляет, что это происходит вокруг игрока «Локомотива». Недавно в России писали про одного алжирского агента Набиля Мерабтена и некую переводчицу Диану. И как такие люди работают с генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе? Это же жулики.

Кикнадзе слабо разбирается в футболе, и его легко обвести вокруг пальца. Это как игра в наперстки. Агент может записать свою жену в телефоне как Жозе Моуринью, прийти на встречу и показать, что ему звонит сам Моуринью. Хотя на самом деле, звонит жена, а условный Кикнадзе верит.

Вот в «Ростове» так не получилось. Там этого алжирского агента быстро раскусили. Он все время предлагал каких-то левеньких футболистов, но Алексей Рыскин не Кикнадзе, он в рынке разбирается. Поэтому ростовчане, в отличие от «Локо», и зарабатывают деньги.

Так вот, однажды этот самый Мерабтен предложил «Ростову» алжирского футболиста, который работал со мной. В итоге трансфер, разумеется, не состоялся. Игрок отправился в Египет, а Рыскин окончательно понял, что это за агент. Кикнадзе же не понимает, когда его банально разводят. Я уже говорил вашему изданию, что «Локомотив» почему-то все время платит. Когда отдает футболистов в аренду, как Федора Смолова, и когда арендует, как в случае с Жоау Мариу. На клубе просто наживаются.

— И все же, вернемся к Миранчуку. 20 миллионов евро в принципе реалистичная цена?

— У него в контракте прописаны семь миллионов отступных. Зачем платить 20?.. Помните, как было со Смоловым? Он ведь все клубы обошел — от «Реала» до «Арсенала», а в конечном счете оказался в «Сельте». Вот отличие фейка от реальности.

И с Миранчуком в «Барселоне» за 20 миллионов мы имеем дело с выдумкой. Какая «Барса»? В «Вильярреал» или «Хетафе» я бы еще поверил. А по стилю Миранчуку больше подходит «Севилья». Но в суперклубах типа «Юве» или «Барсы» ему делать нечего. Рискну предположить: в ближайшее трансферное окно никуда из «Локомотива» он не уйдет.

— А не может ли «Барса» взять Миранчука в расчете на то, чтобы отдать его в аренду?

— Ну зачем ей это нужно? «Барселоне» не хватает денег. Клубу надо думать о том, как купить Лаутаро Мартинеса, Неймара. Как еще Миранчук? Фейк чистой воды!