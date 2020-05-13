Кассационный суд в среду рассмотрит жалобы Кокорина и Мамаева на приговор

Судебное заседание назначено на 14.00. Оно пройдет с участием сторон, но без слушателей и журналистов — в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.
В кассационной жалобе защитники осужденных указали, что молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных водителю Mercedes Виталию Соловчуку. Кроме того, по мнению адвокатов, суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.
Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины). Футболисты и Кокорин-младший вышли по УДО 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне. Протасовицкий же покинул стены колонии в начале ноября.
Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорины и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
На протяжении рассмотрения этого дела по существу футболисты не отрицали, что совершили существенные проступки, которые они попытались загладить извинениями и компенсацией причиненного материального и морального вреда. Тем не менее, игроки не согласились с тем, что их поведение заслуживает содержания под стражей и реальных сроков.