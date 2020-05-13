Кассационный суд в среду рассмотрит жалобы Кокорина и Мамаева на приговор

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Судебное заседание назначено на 14.00. Оно пройдет с участием сторон, но без слушателей и журналистов — в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

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В кассационной жалобе защитники осужденных указали, что молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных водителю Mercedes Виталию Соловчуку. Кроме того, по мнению адвокатов, суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины). Футболисты и Кокорин-младший вышли по УДО 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне. Протасовицкий же покинул стены колонии в начале ноября.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорины и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.