Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе в 1,4 млн рублей за критику правительства

«После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека назвал плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Фролова Metaratings.

Напомним, Фролов раскритиковал российское правительство за действия в условиях пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут. В начале мая появилась информация, что Евгений останется в команде, поскольку клуб боится резонанса.