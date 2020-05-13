Футболистку «Зенита» ограбили на 1,6 миллиона рублей в Ленобласти
Злоумышленники похитили ценности на сумму 1,6 миллиона рублей из квартиры дома на Выборгском шоссе в Ленинградской области, которую снимает жительница Москвы, сообщает
Злоумышленники похитили ценности на сумму 1,6 миллиона рублей из квартиры дома на Выборгском шоссе в Ленинградской области, которую снимает жительница Москвы, сообщает
«Сотрудники полиции расследуют крупную квартирную кражу ценностей, принадлежащих жительнице Москвы, снимающей квартиру в доме на Выборгском шоссе. Общий материальный ущерб составил 1 686 000 рублей», — сказано в сообщении.
По данным
По данным местных СМИ, ценности и дорогие атрибуты принадлежали москвичке Людмиле Шадриной, которая играет за петербургскую женскую футбольную команду «Зенит».