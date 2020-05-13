Футболистку «Зенита» ограбили на 1,6 миллиона рублей в Ленобласти

«Сотрудники полиции расследуют крупную квартирную кражу ценностей, принадлежащих жительнице Москвы, снимающей квартиру в доме на Выборгском шоссе. Общий материальный ущерб составил 1 686 000 рублей», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, из сейфа и шкафа неизвестные похитили часы Hublot стоимостью 1 миллион рублей, Casio g-shock стоимостью 75 тысяч рублей, DKNY, Tissot, Bas и других. Также были похищены изделия из золота.