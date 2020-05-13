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13:08 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: «Зенит» не намерен продавать Дзюбу в «Милан»

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» не ведет переговоры с итальянским «Миланом» по продаже нападающего Артема Дзюбы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Calciomercato сообщило о том, что 31-летний российский форвард попал в сферу интересов «Милана». По информации источника, в лице Дзюбы итальянский клуб видит потенциальную замену 38-летнему шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу. Соглашение капитана сборной России с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2020 года, однако, по данным итальянских СМИ, игрок уже договорился с «Зенитом» о продлении контракта.

«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», — сказал Медведев.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В сезоне-2019/20 форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.

Чемпионат России приостановлен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира — 21 или 28 июня. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая.

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отрыв от располагающегося на второй строчке московского «Локомотива» составляет девять очков.

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