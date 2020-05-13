Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят из-за «существенных нарушений закона»

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

«Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений», — сказали в пресс-службе.

В частности, по эпизоду с избиением водителя Виталия Соловчука приговор Мосгорсуда «содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина Кирилла».

«Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами. Описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — счел кассационный суд.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы

Эпизод с избиением главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже, по мнению суда, оценен юридически некорректно.

Говоря более простым языком, позиция защиты сводилась к тому, что молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же травм Соловчуку. По эпизоду с Паком и Гайсиным адвокаты были недовольны, что суд не стал оценивать их тезис, что фигуранты действовали без хулиганских побуждений.

По итогам судебного процесса Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их друга Александр Протасовицкий получили сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины).

Футболисты и Кокорин-младший освободились досрочно 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне. Протасовицкий же покинул стены колонии в начале ноября.