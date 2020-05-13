Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят из-за «существенных нарушений закона»
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр
«Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений», — сказали в
В частности, по эпизоду с избиением водителя Виталия Соловчука приговор Мосгорсуда «содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина Кирилла».
«Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами. Описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — счел кассационный суд.
Эпизод с избиением главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже, по мнению суда, оценен юридически некорректно.
Говоря более простым языком, позиция защиты сводилась к тому, что молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же травм Соловчуку. По эпизоду с Паком и Гайсиным адвокаты были недовольны, что суд не стал оценивать их тезис, что фигуранты действовали без хулиганских побуждений.
По итогам судебного процесса Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их друга Александр Протасовицкий получили сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины).
Футболисты и