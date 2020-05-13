Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину

Источник: Спорт-Экспресс

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

— Суд прислушался к нашим доводам, потому что они были тщательно подготовлены и обоснованы. С точки зрения закона решение апелляционного суда, отменившего приговор суда первой инстанции, но фактически не изменившего сроки, было необоснованным. Рад, что кассационный суд объективно рассмотрел все обстоятельства и передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

— Обязан ли Мосгорсуд теперь смягчить приговор? А не может ли, наоборот, добавить?

— Добавить не может. Не было жалоб ни со стороны потерпевших, ни со стороны прокурора. В апелляционную и кассационную инстанции обращались только мы. Так как кассационный суд удовлетворил жалобы адвокатов и постановил отменить приговор, Мосгорсуд обязан рассмотреть дело с учётом этого решения и прислушаться к доводам кассационной инстанции.

— В случае с Мамаевым ваша цель?

— Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213 статью (хулиганство) и переквалифицируем 116 (побои из хулиганских побуждений) на 115 часть 1 (нанесение лёгких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.

— Намерены ли подавать на компенсацию?

— Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото

— Как долго еще продлится процесс?

— Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько.