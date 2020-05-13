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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов — о победе в кассационном суде.

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Источник: Спорт-Экспресс
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

— Суд прислушался к нашим доводам, потому что они были тщательно подготовлены и обоснованы. С точки зрения закона решение апелляционного суда, отменившего приговор суда первой инстанции, но фактически не изменившего сроки, было необоснованным. Рад, что кассационный суд объективно рассмотрел все обстоятельства и передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

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— Обязан ли Мосгорсуд теперь смягчить приговор? А не может ли, наоборот, добавить?

— Добавить не может. Не было жалоб ни со стороны потерпевших, ни со стороны прокурора. В апелляционную и кассационную инстанции обращались только мы. Так как кассационный суд удовлетворил жалобы адвокатов и постановил отменить приговор, Мосгорсуд обязан рассмотреть дело с учётом этого решения и прислушаться к доводам кассационной инстанции.

— В случае с Мамаевым ваша цель?

— Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213 статью (хулиганство) и переквалифицируем 116 (побои из хулиганских побуждений) на 115 часть 1 (нанесение лёгких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.

— Намерены ли подавать на компенсацию?

— Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости.

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Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото

— Как долго еще продлится процесс?

— Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

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