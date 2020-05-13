Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов — о победе в кассационном суде.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов — о победе в кассационном суде.
— Суд прислушался к нашим доводам, потому что они были тщательно подготовлены и обоснованы. С точки зрения закона решение апелляционного суда, отменившего приговор суда первой инстанции, но фактически не изменившего сроки, было необоснованным. Рад, что кассационный суд объективно рассмотрел все обстоятельства и передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
— Обязан ли Мосгорсуд теперь смягчить приговор? А не может ли, наоборот, добавить?
— Добавить не может. Не было жалоб ни со стороны потерпевших, ни со стороны прокурора. В апелляционную и кассационную инстанции обращались только мы. Так как кассационный суд удовлетворил жалобы адвокатов и постановил отменить приговор, Мосгорсуд обязан рассмотреть дело с учётом этого решения и прислушаться к доводам кассационной инстанции.
— В случае с Мамаевым ваша цель?
— Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213 статью (хулиганство) и переквалифицируем 116 (побои из хулиганских побуждений) на 115 часть 1 (нанесение лёгких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.
— Намерены ли подавать на компенсацию?
— Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить
— Как долго еще продлится процесс?
— Надеемся уложиться в одно заседание, хотя дело может занять и несколько.
8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию