«Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды. При этом ожидается, что Семин не доработает на должности даже до конца сезона, если будет принято решение о его возобновлении. Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая и не будет продлен. Ожидается, что на посту главного тренера 73-летнего специалиста сменит Марко Николич.