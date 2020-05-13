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17:38 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба

Как стало известно Sport24, «Локомотив» предложит Юрию Семину должность в структуре клуба.

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Источник: Sport24
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Экс-футболист «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Кайрата» и «Кубани», знаменитый специалист, двукратный чемпион России и чемпион Украины, обладатель пяти Кубков России, многолетний рулевой «Локомотива», бывший главный тренер сборной России, московского и киевского «Динамо», «Памира» и «Габалы», «Мордовии» и «Анжи» Юрий Семин справляет юбилей.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды. При этом ожидается, что Семин не доработает на должности даже до конца сезона, если будет принято решение о его возобновлении. Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая и не будет продлен. Ожидается, что на посту главного тренера 73-летнего специалиста сменит Марко Николич.

В приостановленном из-за коронавируса сезоне-2019/20 РПЛ «Локомотив» за 8 туров до конца набрал 41 очко и занимает 2-е место.

В качестве тренера «Локомотива» Семин трижды приводил команду к чемпионству, 6 раз выигрывал Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка страны.

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17:37 (мск)© Ньюстюб
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