Артём Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории

«Роналдо Зубастик. Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моём любимом «Реале», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».