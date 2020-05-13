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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что считает бразильца Роналдо лучшим форвардом в истории.

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Источник: Чемпионат.com

«Роналдо Зубастик. Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моём любимом «Реале», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 мяча. Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча».

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22:25 (мск)© Piter.tv
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