«Лион» интересуется защитником «Спартака» Жиго

В «Лионе» планируют усилить центр обороны в летнее трансферное окно. Руководство клуба рассматривает несколько кандидатур.

В сезоне-2019/20 Жиго провел 26 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 миллионов евро.