«Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий». Слуцкий против возобновления РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступает против идеи вероятного возобновления российской
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступает против идеи вероятного возобновления российской
«Если грубо говорить, то я аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат. Глобально, естественно, я, как любой человек из профессии, готов, чтобы как можно быстрее мы начали играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая борется активно за выживание в
Первое — нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае
Последние матчи у нас состоялись
11—12 марта. То есть это будет почти 3 месяца как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай. Это риски, связанные со здоровьем футболистов. Абсолютно непонятно, как поведет себя опорно-двигательныйаппарат.
Пример Германии? Чемпионат шел у них беспрерывно с августа месяца. У них была короткая зимняя пауза, но они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же (в сравнении с РПЛ). У нас футболисты не играли с декабря по март, потом 3 матча, и 3 месяца мы ничего не делаем. Вполне допускаю, что некоторые футболисты, которые 3 месяца крутили велосипед, могут быть в хорошем функциональном состоянии. Когда тренер «Сельты» говорит о Смолове, он оценивает только уровень его функциональной готовности, потому что любой другой он оценить не может.
Далее. Понятно, что команды, у которых минимальное количество арендованных футболистов и футболистов с истекающими контрактами, — они одним составом закончили (сезон-2019/20) и тем же начали (сезон-2020/21). Команды, где таких футболистов много, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду не собрать и не натренировать.
Если говорим о дате 28 июня (потенциальная дата возобновления сезона), то маневра нет вообще. Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю, а в августе все квалификации еврокубков. Мы тогда и здесь не заканчиваем, и новый непонятно когда начинаем. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий, — сказал Слуцкий в беседе с журналистом Василием Уткиным в рамках передачи «Футбольный клуб».