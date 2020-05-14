Станислав Черчесов выступил за продолжение сезона в РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нынешний сезон чемпионата России по футболу стоит доиграть до конца, если будет хоть
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нынешний сезон чемпионата России по футболу стоит доиграть до конца, если будет хоть
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая
«Если есть
«Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами, — продолжил специалист. — Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей».
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«Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах», — заключил Черчесов.