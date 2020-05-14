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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Станислав Черчесов выступил за продолжение сезона в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нынешний сезон чемпионата России по футболу стоит доиграть до конца, если будет хоть какой-либо шанс это сделать.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство РПЛ предложило клубам два варианта продолжения нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня. Также существует вероятность досрочного завершения сезона.

«Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время (3−4 недели) для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено», — сказал Черчесов журналистам.

«Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами, — продолжил специалист. — Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей».

Чемпионат Германии, который был прерван из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 16 мая. «На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона, — отметил тренер. — Уже в ближайший уикенд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей».

«Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах», — заключил Черчесов.

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