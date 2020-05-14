«Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича главным тренером

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Новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич, он приступит к работе с 1 июня. Соответствующие перестановки были утверждены на собрании совета директоров клуба в четверг.

Семин четвертый раз в карьере принял «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне и кубок страны. В сезоне-2018/19 «Локомотив» стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.

Последним местом работы 40-летнего Николича был венгерский «Фехервар», из которого он ушел в ноябре прошлого года.

В сезоне-2017/18 он привел команду к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне-2016/17 Николич тренировал «Партизан», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

В приостановленном из-за коронавируса сезоне-2019/20 РПЛ «Локомотив» за 8 туров до конца набрал 41 очко и занимает 2-е место.