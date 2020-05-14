«Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича главным тренером
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покидает свой пост, сообщает
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покидает свой пост, сообщает
Новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич, он приступит к работе с 1 июня. Соответствующие перестановки были утверждены на собрании совета директоров клуба в четверг.
Семин четвертый раз в карьере принял «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне и кубок страны. В сезоне-2018/19 «Локомотив» стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.
В сезоне-2017/18 он привел команду к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне-2016/17 Николич тренировал «Партизан», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.
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