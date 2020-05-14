Народный артист России Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

На заседании совета директоров «Локомотива» в четверг было принято решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая нынешнего года. Команду возглавит 40-летний сербский специалист Марко Николич.

«Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это понимают все. Это не просто увольнение Семина, человека, который по сути создал этот клуб, это плевок в сторону всего нашего футбола. Это сделали люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны», — отметил Баринов.

«Им все равно, что будет с этим клубом, с футболом. Очень попахивает подлостью», — добавил собеседник агентства.

Семин возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).