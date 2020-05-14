Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Валерий Овчинников жестко раскритиковал руководство «Локомотива»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство московского «Локомотива» должно было продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным, в противном случае они ничего не понимают в футболе, считает известный тренер Валерий Овчинников.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В четверг «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новый контракт с Семиным, с 1 июня должность главного тренера займет сербский специалист Марко Николич.

«Читал, что Семина хотят сделать почетным тренером “Локомотива”. По нечетным дням он их должен долбить, а по четным — выполнять свою почетную роль. Для меня несопоставимы фигуры Семина и какого-то Николича. Это сколько агентам надо было заплатить, чтобы протащить его фамилию в “Локомотив”? “Локомотив” уже имел удовольствие потерять Семина, и потом они сели в глубочайшие задницы», — сказал Овчинников РИА Новости по телефону.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Дело не в том, найдет ли Семин работу. Это должна быть работа по душе. Для него “Локомотив” — дом родной, это всё. Я могу сейчас представить его состояние. О справедливости говорить нельзя. Если с тренером, с которым команда идет на втором месте, не продлевать контракт, то они в руководстве чистые космонавты, марсиане. В этом случае так и хочется пожелать им попутного ветра», — добавил он.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

Читайте также
«Локомотив» объявил об уходе Семина
Во время загрузки произошла ошибка.
18:18 (мск)© Piter.tv
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 мая
Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из «Локомотива»
Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб «Анжи» (видео)
Как русский игрок забил один из лучших голов в истории НХЛ
12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА (фото)
У отца Нурмагомедова проблемы с сердцем
Народный артист России сравнил увольнение Семина с убийством
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь