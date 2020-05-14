Тренер Валерий Овчинников жестко раскритиковал руководство «Локомотива»

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новый контракт с Семиным, с 1 июня должность главного тренера займет сербский специалист Марко Николич.

«Читал, что Семина хотят сделать почетным тренером “Локомотива”. По нечетным дням он их должен долбить, а по четным — выполнять свою почетную роль. Для меня несопоставимы фигуры Семина и какого-то Николича. Это сколько агентам надо было заплатить, чтобы протащить его фамилию в “Локомотив”? “Локомотив” уже имел удовольствие потерять Семина, и потом они сели в глубочайшие задницы», — сказал Овчинников РИА Новости по телефону.

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«Дело не в том, найдет ли Семин работу. Это должна быть работа по душе. Для него “Локомотив” — дом родной, это всё. Я могу сейчас представить его состояние. О справедливости говорить нельзя. Если с тренером, с которым команда идет на втором месте, не продлевать контракт, то они в руководстве чистые космонавты, марсиане. В этом случае так и хочется пожелать им попутного ветра», — добавил он.