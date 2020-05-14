Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из ФК «Локомотив»

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«Локомотив» в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский «Фехервар».

«Мне нужно отдохнуть сейчас», — сказал Семин в ответ на вопрос, будет ли он продолжать тренерскую карьеру.