Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из ФК «Локомотив»
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин, который покинет пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», заявил, что хочет отдохнуть. Об этом он сообщил ТАСС.
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин, который покинет пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», заявил, что хочет отдохнуть. Об этом он сообщил ТАСС.
«Локомотив» в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский «Фехервар».
«Мне нужно отдохнуть сейчас», — сказал Семин в ответ на вопрос, будет ли он продолжать тренерскую карьеру.
Семин также сказал, что обратится к болельщикам «Локомотива» через «Инстаграм».