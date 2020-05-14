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18:44 (мск), источник: ТАСС

Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из ФК «Локомотив»

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин, который покинет пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», заявил, что хочет отдохнуть. Об этом он сообщил ТАСС.

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«Локомотив» в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский «Фехервар».

«Мне нужно отдохнуть сейчас», — сказал Семин в ответ на вопрос, будет ли он продолжать тренерскую карьеру.

Семин также сказал, что обратится к болельщикам «Локомотива» через «Инстаграм».

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18:43 (мск)© Piter.tv
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