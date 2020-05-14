Андрей Аршавин: Чем дальше, тем больше уважаю Адвоката

Аршавин работал с Диком Адвокатом в «Зените» с 2006 по 2008 год и в сборной России с 2010 по 2012 год. В 2008 году «сине-бело-голубые» под руководством голландского тренера стали обладателями Кубка УЕФА. «Зенит» в мае создал специальный раздел на сайте клуба, где транслируются ключевые матчи победного Кубка УЕФА-2007/08. Перед началом трансляций футболисты, выигравшие трофей, делятся воспоминаниям о сезоне-2007/08.

«Во время первого матча 1/8 финала против «Марселя» нам казалось, что (дисквалифицированный за удаление в ответной игре 1/16 финала против «Вильярреала) главный тренер — это не потеря. Мы думали, что чем дальше Адвокат от нас, тем лучше мы будем играть, он не будет мешать (смеется). На самом деле, чем дальше от тех лет работы с ним, тем больше уважения к нему испытываю как к человеку и как к тренеру», — сказал Аршавин в эфире «Зенит ТВ».