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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

Андрей Аршавин: Чем дальше, тем больше уважаю Адвоката

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что чем больше лет проходит с того времени, когда он работал с тренером Диком Адвокатом, тем сильнее он уважает голландца как специалиста и как человека.

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Источник: Спорт РИА Новости

Аршавин работал с Диком Адвокатом в «Зените» с 2006 по 2008 год и в сборной России с 2010 по 2012 год. В 2008 году «сине-бело-голубые» под руководством голландского тренера стали обладателями Кубка УЕФА. «Зенит» в мае создал специальный раздел на сайте клуба, где транслируются ключевые матчи победного Кубка УЕФА-2007/08. Перед началом трансляций футболисты, выигравшие трофей, делятся воспоминаниям о сезоне-2007/08.

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«Во время первого матча 1/8 финала против «Марселя» нам казалось, что (дисквалифицированный за удаление в ответной игре 1/16 финала против «Вильярреала) главный тренер — это не потеря. Мы думали, что чем дальше Адвокат от нас, тем лучше мы будем играть, он не будет мешать (смеется). На самом деле, чем дальше от тех лет работы с ним, тем больше уважения к нему испытываю как к человеку и как к тренеру», — сказал Аршавин в эфире «Зенит ТВ».

«Адвокат не отличался какими-то особыми речами, да, мог ругаться, но какого-то особенного разноса после первой игры с “Марселем” (проигранной со счетом 1:3) не было», — отметил Аршавин.

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14 мая© Piter.tv
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