Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

РФС приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В конце апреля общее собрание клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ. Оно должно быть утверждено исполкомом РФС.

1 мая совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным. На следующий день президент лиги Андрей Соколов сообщил ТАСС, что руководство обратится в клубы, чтобы получить от них мнения по вопросу возобновления турнира. Позиции команд будут представлены на заседании исполкома РФС.

Открытым остается вопрос возобновления чемпионата в РПЛ, где каждому из клубов осталось провести по восемь игр. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что шансы на продолжение сезона достаточно высоки, а организация намерена согласовать документ о возобновлении розыгрыша турнира с Министерством спорта России и Роспотребнадзором. Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин подчеркнул, что большинство клубов выступают за продолжение сезона. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в беседе с ТАСС не стал раскрывать детали документа, но сообщил, что в случае возобновления чемпионата игры пройдут без зрителей, на матчах будут задействованы около 250 человек.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к 25 мая рассчитывает получить сведения относительно возможного прогресса, которого надеются добиться к этой дате национальные ассоциации и лиги. Первым рекомендовано предоставить план по возобновлению внутренних турниров с датами и форматами проведения. УЕФА также попросил ассоциации, которые приняли решение о досрочном окончании сезона, привести доводы, оправдывающие такое преждевременное прекращение внутренних турниров, чтобы определить участие клубов в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Однако организация подчеркивает, что с пониманием относится к возможному отсутствию детальных планов к установленной дате, поэтому РПЛ и РФС могут отложить решение относительно судьбы чемпионата.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Отдельные люди: как коронавирус изменил мир