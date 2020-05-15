«Зенит» получил разрешение властей на возобновление тренировок

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что игроки «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной. Отмечалось, что футболисты работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

«У ФК “Зенит” есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», — передает слова пресс-службы «Зенита» корреспондент Sport24 Владимир Колос.