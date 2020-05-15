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12:47 (мск), источник: Sport24

«Зенит» получил разрешение властей на возобновление тренировок

Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» возобновить тренировки в ограниченном режиме.

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Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что игроки «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной. Отмечалось, что футболисты работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

«У ФК “Зенит” есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», — передает слова пресс-службы «Зенита» корреспондент Sport24 Владимир Колос.

Напомним, сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. Ранее стало известно, что в Республике Татарстан профессиональным клубам разрешили возобновить тренировки.

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