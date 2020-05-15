Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.
Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.
Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня.
Напомним, сезон в Российской
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).