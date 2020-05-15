Прядкин: Решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ было единогласным
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф — Российской
Ранее стало известно, что сезон-2019/20 будет возобновлен с 21 июня.
«Решение о возобновлении чемпионата России было единогласно поддержано всеми членами исполкома», — сказал Прядкин.