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14:35 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ было единогласным

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 будет возобновлен с 21 июня.

«Решение о возобновлении чемпионата России было единогласно поддержано всеми членами исполкома», — сказал Прядкин.

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