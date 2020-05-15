Чемпионат России возвращается! Рестарт — 21 июня, в каждом матче по 5 замен, «Ротор» и «Химки» уже почти в элите
ФНЛ и ПФЛ доигрывать не будут.
ФНЛ и ПФЛ доигрывать не будут.
РФС официально объявило о возвращении русского футбола! Ниже — главные тезисы:
1. Рестарт РПЛ официально намечен на 21 июня, закончить планируют за месяц — к 22 июля. То есть 8 туров будут сыграны за 4 недели — по два матча за 7 дней. А вот сезоны в ПФЛ и ФНЛ уже завершены и доиграны не будут.
2. Кубок России тоже будет доигран. Финал намечен на 25 июля. Полностью структура календаря выглядит так:
21 июня — 23-й тур РПЛ
24 июня — ¼ финала Кубка России
28 июня — 24-й тур
1 июля — 25-й тур
5 июля — 26-й тур
8 июля — 27-й тур
12 июля — 28-й тур
15 июля — 29-й тур
18−19 июля — ½ финала КР
22 июля — 30-й тур
25 июля — финал КР.
3. Стыковых матчей между 13-й и 14-й командами РПЛ и 3-й и 4-й командой ФНЛ в этом сезоне не будет. Две последние команды
«При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ».
4. Как и в Бундеслиге, по рекомендации Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в РПЛ разрешат сделать по 5 замен.
5. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Пока что планируется, что команды проведут оставшиеся матчи на своих стадионах согласно расписанию. Естественно, без зрителей.
Тем временем, «Зениту» и «Рубину» уже разрешили проводить тренировки на базе в
Президент Сергей Прядкин:
«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.
Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров
К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально".
Известный инсайдер Нобель Арустамян заявил в своем
Это распространенная практика. Такая же история, например, у Федора Смолова в Испании. В Виго он тоже сразу прошел тест и на