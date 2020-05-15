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14:41 (мск), источник: Sport24

Чемпионат России возвращается! Рестарт — 21 июня, в каждом матче по 5 замен, «Ротор» и «Химки» уже почти в элите

ФНЛ и ПФЛ доигрывать не будут.

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РФС официально объявило о возвращении русского футбола! Ниже — главные тезисы:

1. Рестарт РПЛ официально намечен на 21 июня, закончить планируют за месяц — к 22 июля. То есть 8 туров будут сыграны за 4 недели — по два матча за 7 дней. А вот сезоны в ПФЛ и ФНЛ уже завершены и доиграны не будут.

2. Кубок России тоже будет доигран. Финал намечен на 25 июля. Полностью структура календаря выглядит так:

21 июня — 23-й тур РПЛ
24 июня — ¼ финала Кубка России
28 июня — 24-й тур
1 июля — 25-й тур
5 июля — 26-й тур
8 июля — 27-й тур
12 июля — 28-й тур
15 июля — 29-й тур
18−19 июля — ½ финала КР
22 июля — 30-й тур
25 июля — финал КР.

3. Стыковых матчей между 13-й и 14-й командами РПЛ и 3-й и 4-й командой ФНЛ в этом сезоне не будет. Две последние команды Премьер-лиги вылетают, а им на замену приходят «Ротор» и «Химки».

«При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ».

4. Как и в Бундеслиге, по рекомендации Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в РПЛ разрешат сделать по 5 замен.

5. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Пока что планируется, что команды проведут оставшиеся матчи на своих стадионах согласно расписанию. Естественно, без зрителей.

Тем временем, «Зениту» и «Рубину» уже разрешили проводить тренировки на базе в Санкт-Петербурге и Казани соответственно.

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Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса

Что говорит руководство РПЛ?

Президент Сергей Прядкин:

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально".

Действительно, а что с возвращением легионеров?

Известный инсайдер Нобель Арустамян заявил в своем телеграм-канале, что РФС уже договорился с Росавиацией о возвращении иностранных футболистов. Теперь боссы русского футбола на уровне Правительства пытаются решить вопрос с обязательной для легионеров изоляцией. Вполне реально, что для них срок карантина будет сокращен. Все прибывшие сдадут тест на коронавирус, и если результаты будут отрицательными, футболистам разрешат присоединиться к общей группе через пять-шесть дней.

Это распространенная практика. Такая же история, например, у Федора Смолова в Испании. В Виго он тоже сразу прошел тест и на четвертый-пятый день приступил к тренировкам.

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