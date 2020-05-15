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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Рубина» начнут тренировки без легионеров 16 мая

Футболисты «Рубина» возобновят тренировки на клубной базе 16 мая, легионеры команды присоединятся к ней позднее, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) стало известно, что чемпионат России, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня.

«Руководством и тренерским штабом ФК “Рубин” принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба. Иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию», — сообщается в заявлении на сайте «Рубина».

«Рубин» после 22 туров в чемпионате России занимает 14-е место с 23 очками.

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