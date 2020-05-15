Футболисты «Рубина» начнут тренировки без легионеров 16 мая

«Руководством и тренерским штабом ФК “Рубин” принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба. Иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию», — сообщается в заявлении на сайте «Рубина».