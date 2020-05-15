Владелец «Спартака» Федун прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ
Владелец «Спартак» Леонид Федун опасается, что чемпионат России может быть недоигран
Владелец «Спартак» Леонид Федун опасается, что чемпионат России может быть недоигран
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.
«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2−3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся», — приводит слова Федуна «РИА Новости».