Владелец «Спартака» Федун прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2−3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся», — приводит слова Федуна «РИА Новости».