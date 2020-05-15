В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»
«СЭ» стал известен сценарий, при котором выступающий в РПЛ «Тамбов» объединится с коллективом ФНЛ «Нижний Новгород».
«СЭ» стал известен сценарий, при котором выступающий в РПЛ «Тамбов» объединится с коллективом ФНЛ «Нижний Новгород».
О такой возможности в конце апреля сообщал
Новичок
Напомним, что после 22 туров в РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место с 25-ю очками, опережая идущих 13-ми и -14-ми «Оренбург» с «Рубином» на 2 очка, 15-ми «Крылья» — на 3, и 16-м «Ахмат» — на 5. «Нижний Новгород» в результате досрочного завершения турнира ФНЛ стал 11-м. (Вячеслав Короткин).