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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»

«СЭ» стал известен сценарий, при котором выступающий в РПЛ «Тамбов» объединится с коллективом ФНЛ «Нижний Новгород».

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Источник: Спорт-Экспресс

О такой возможности в конце апреля сообщал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Новичок премьер-лиги может слиться с волжанами в случае сохранения прописки в высшем дивизионе — механизм уже проработан, принимать соперников новый клуб станет на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем. Если же «волки» по итогам доигровки сезона-2019/20 покинут элиту, то в первенстве-2020/21 станут выступать в первой лиге в родном городе.

Напомним, что после 22 туров в РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место с 25-ю очками, опережая идущих 13-ми и -14-ми «Оренбург» с «Рубином» на 2 очка, 15-ми «Крылья» — на 3, и 16-м «Ахмат» — на 5. «Нижний Новгород» в результате досрочного завершения турнира ФНЛ стал 11-м. (Вячеслав Короткин).

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