В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»

Источник: Спорт-Экспресс

О такой возможности в конце апреля сообщал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Новичок премьер-лиги может слиться с волжанами в случае сохранения прописки в высшем дивизионе — механизм уже проработан, принимать соперников новый клуб станет на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем. Если же «волки» по итогам доигровки сезона-2019/20 покинут элиту, то в первенстве-2020/21 станут выступать в первой лиге в родном городе.