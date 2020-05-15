Александр Дюков: Долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон нашей игре, чем сам вирус

Источник: Спорт-Экспресс

Почему решили доиграть.

— Исполком единогласно принял решение возобновить сезон-2019/20, начиная с 21 июня. Мы хотим провести матчи чемпионата и Кубка России, надо доиграть 8 туров чемпионата и несколько матчей Кубка. Такое завершение сезона позволит нам сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип при определении чемпиона, участников еврокубков и тех, кто покинет премьер-лигу. Также это позволит выполнить обязательства перед партнерами и спонсорами — пусть и не в полном объеме. Речь идет и телепартнерах в первую очередь. Третий аргумент: возвращение футбола — это то, что ждут болельщики. Все соскучились по футболу! Мы видим дефицит телевизионного контента. Возвращение футбола привлечет и тех россиян, которые ранее, возможно, не интересовались игрой. А слишком долгое отсутствие футбола таит в себе риск замещения футбола другими развлечениями. Все мы хотим возвращения привычного образа жизни. Многие тяжело переживают самоизоляцию и изменение привычного уклада. В этой связи возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу. Сигналом, что мы находимся на пути к возвращению к нормальной жизни. Это решение будет играть важную социальную роль. И, наконец, футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства и наносит урон футболу. При этом здоровье остается приоритетом. Думаю, в середине марта мы приняли правильное решение о приостановке чемпионата. После этого ни один футболист, тренер или сотрудник клуба не был инфицирован. На тот момент мы очень мало знали об этом вирусе. А сейчас готовы намного лучше, чем в марте. Поэтому готовы играть. Со всеми предосторожностями.

Как будут играть

— Согласно календарю, каждая команда — на своем стадионе, но без зрителей. Провести компактный турнир в одном регионе? К сожалению, не сможем в этом случае обеспечить все клубы полями для тренировок и гостиницами. Такую возможность рассмотрели, но приняли решение, что продолжаем играть в том же режиме, но без зрителей.

О протоколе

— Мы разработали подробный протокол, согласно которому возобновим сезон. Используем и накопленный опыт своих специалистов, и наработки из европейских ассоциаций — бундеслиги, примеры. Следование протоколу и соблюдение всех мер может свести к минимуму риск заражения. Важный пример — я руковожу компанией «Газпромнефть», и мы за все это время не останавливали работу ни на минуту. И благодаря внимательному следованию мерам безопасности, зарегистрировано всего 11 человек с симптомами заболевания — из 70 тысяч сотрудников. И все — в нетяжелой форме.

Что думают в правительстве и как быть легионерам

— Исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата, но окончательное решение будет за государством и органами исполнительной власти. Мы должны пройти несколько этапов. Первое — следует дождаться распоряжения, которое позволит вернуться в Россию легионерам. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен. Распоряжение находится на подписи у председателя правительства или у исполняющего обязанности председателя. Надеемся, что в ближайшее время данное распоряжение будет подписано. Второе — нужно дождаться согласования регламента возобновления чемпионата в Роспотребнадзоре. Есть определенные ограничения на региональном уровне. Мы намерены совместно с правительством провести работу, чтобы снять эти ограничения. Рассчитываем на понимание региональных властей — ведь это не массовые мероприятия.

Почему некоторые клубы не хотели играть

— Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в том, что многие выступали за прекращение сезона. Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства.

А если форс-мажор

— Итоги подведем по последнему полностью сыгранному туру. Объявим чемпиона. Распределим путевки в еврокубки. Две последние команды вылетят.

Коронавирус у Федуна

— Лично я был очень расстроен, когда узнал, что Леонид Арнольдович инфицирован. Мы обменялись СМС, потом еще несколько раз общались. Говорили по телефону. Если говорить о коронавирусе, это неприятный вирус, и последствия могут быть серьезными, но мы понимаем, что находимся в чрезвычайной ситуации. Большинство взрослого населения страны продолжает работать. Не вижу никаких оснований, чтобы российскому футболу быть в изоляции. Это неправильно. Это нанесет урон футболу. Понятно, что инфицирование любого причастного к футболу человека неприятно. Но долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон нашей любимой игре, чем сам вирус.

Уход Семина из «Локомотива»

— С большим уважением отношусь к Юрию Палычу Семину. Знаем, сколько он сделал для всего российского футбола и «Локомотива». Но я не являюсь менеджером клуба и мне сложно давать оценки. Надеюсь, что Юрий Палыч, будучи ценным специалистом для нашего футбола, после ухода из «Локомотива» не прекратит свою тренерскую деятельность, а продолжит ее в другой команде.

Должны ли клубы автоматически продлить контракты, истекающие 31 мая

— Это не может быть обязательством. ФИФА четко заявила, что она рекомендует продление контрактов до конца сезона. Но это рекомендация. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты с игроками или тренерами.

Как РФС поможет клубам

— Мы вышли на правительство с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис и его последствия. Это и отсрочка от выплаты налогов, и сохранение бюджетного финансирования от региональных и муниципальных органов власти. На данном этапе без этого не обойтись. Но мы смотрим в будущее, и основным элементом поддержки стало бы изменение налогового законодательства для спонсоров, инвесторов и расширение источников для коммерческих доходов. Сейчас в правительстве и в министерстве спорта идет обсуждение.

Зарплата Черчесова и сотрудников РФС

— Вся федерация и ее сотрудники каждый день продолжали выполнять свои обязанности. У нас разработан треккер, по которому задачи распределены между сотрудниками и руководителями с еженедельным подведением итогов. По Станиславу Саламовичу вопрос даже не обсуждался. Думаем, что он отработает свою зарплату. Тем более что он все это время тоже не сидел на месте, был в контакте с членами сборной и планировал деятельность национальной команды.

Почему не доиграли ФНЛ

— Когда турнир не доигрывается и надо принять решение о распределении мест, никакое решение не будет справедливым. У каждого свое представление о справедливости. Проведение мини-турнира невозможно. Исходя из текущего регламента ФНЛ, при создании нового турнира надо аннулировать итоги предыдущего первенства. Это сложно. И вообще нужно применять единый подход как к РПЛ, так и к ФНЛ. Но финансово и организационно клубам ФНЛ будет гораздо труднее выполнить требования регламента. А он жесткий. Что касается стыковых матчей, то для них вы просто не найдете места в календаре.

Где покажут оставшиеся матчи чемпионата