Александр Дюков: Долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон нашей игре, чем сам вирус
Президент РФС Александр Дюков после объявления о возобновлении сезона в РПЛ ответил на вопросы журналистов в формате удаленной
Президент РФС Александр Дюков после объявления о возобновлении сезона в РПЛ ответил на вопросы журналистов в формате удаленной
— Исполком единогласно принял решение возобновить сезон-2019/20, начиная с 21 июня. Мы хотим провести матчи чемпионата и Кубка России, надо доиграть 8 туров чемпионата и несколько матчей Кубка. Такое завершение сезона позволит нам сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип при определении чемпиона, участников еврокубков и тех, кто покинет
— Согласно календарю, каждая команда — на своем стадионе, но без зрителей. Провести компактный турнир в одном регионе? К сожалению, не сможем в этом случае обеспечить все клубы полями для тренировок и гостиницами. Такую возможность рассмотрели, но приняли решение, что продолжаем играть в том же режиме, но без зрителей.
— Мы разработали подробный протокол, согласно которому возобновим сезон. Используем и накопленный опыт своих специалистов, и наработки из европейских ассоциаций — бундеслиги, примеры. Следование протоколу и соблюдение всех мер может свести к минимуму риск заражения. Важный пример — я руковожу компанией «Газпромнефть», и мы за все это время не останавливали работу ни на минуту. И благодаря внимательному следованию мерам безопасности, зарегистрировано всего 11 человек с симптомами заболевания — из 70 тысяч сотрудников. И все — в нетяжелой форме.
— Исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата, но окончательное решение будет за государством и органами исполнительной власти. Мы должны пройти несколько этапов. Первое — следует дождаться распоряжения, которое позволит вернуться в Россию легионерам. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен. Распоряжение находится на подписи у председателя правительства или у исполняющего обязанности председателя. Надеемся, что в ближайшее время данное распоряжение будет подписано. Второе — нужно дождаться согласования регламента возобновления чемпионата в Роспотребнадзоре. Есть определенные ограничения на региональном уровне. Мы намерены совместно с правительством провести работу, чтобы снять эти ограничения. Рассчитываем на понимание региональных властей — ведь это не массовые мероприятия.
— Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в том, что многие выступали за прекращение сезона. Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства.
— Итоги подведем по последнему полностью сыгранному туру. Объявим чемпиона. Распределим путевки в еврокубки. Две последние команды вылетят.
— Лично я был очень расстроен, когда узнал, что Леонид Арнольдович инфицирован. Мы обменялись СМС, потом еще несколько раз общались. Говорили по телефону. Если говорить о коронавирусе, это неприятный вирус, и последствия могут быть серьезными, но мы понимаем, что находимся в чрезвычайной ситуации. Большинство взрослого населения страны продолжает работать. Не вижу никаких оснований, чтобы российскому футболу быть в изоляции. Это неправильно. Это нанесет урон футболу. Понятно, что инфицирование любого причастного к футболу человека неприятно. Но долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон нашей любимой игре, чем сам вирус.
— С большим уважением отношусь к Юрию Палычу Семину. Знаем, сколько он сделал для всего российского футбола и «Локомотива». Но я не являюсь менеджером клуба и мне сложно давать оценки. Надеюсь, что Юрий Палыч, будучи ценным специалистом для нашего футбола, после ухода из «Локомотива» не прекратит свою тренерскую деятельность, а продолжит ее в другой команде.
— Это не может быть обязательством. ФИФА четко заявила, что она рекомендует продление контрактов до конца сезона. Но это рекомендация. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты с игроками или тренерами.
— Мы вышли на правительство с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис и его последствия. Это и отсрочка от выплаты налогов, и сохранение бюджетного финансирования от региональных и муниципальных органов власти. На данном этапе без этого не обойтись. Но мы смотрим в будущее, и основным элементом поддержки стало бы изменение налогового законодательства для спонсоров, инвесторов и расширение источников для коммерческих доходов. Сейчас в правительстве и в министерстве спорта идет обсуждение.
— Вся федерация и ее сотрудники каждый день продолжали выполнять свои обязанности. У нас разработан треккер, по которому задачи распределены между сотрудниками и руководителями с еженедельным подведением итогов. По Станиславу Саламовичу вопрос даже не обсуждался. Думаем, что он отработает свою зарплату. Тем более что он все это время тоже не сидел на месте, был в контакте с членами сборной и планировал деятельность национальной команды.
— Когда турнир не доигрывается и надо принять решение о распределении мест, никакое решение не будет справедливым. У каждого свое представление о справедливости. Проведение
— Этот вопрос не относится к компетенции РФС. Это предмет договоренности РПЛ с «Матч ТВ». Если они договорятся о передаче трансляций другим федеральным каналам — это их дело. Мне о таких переговорах ничего неизвестно.