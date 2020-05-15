Что не так с нашим футболом. Об уходе Семина из «Локомотива»
Почему мы все не нужны нашим клубам, а они не нужны нам.
Почему мы все не нужны нашим клубам, а они не нужны нам.
Кирилл Хаит
Для начала важная оговорка. Я прочитал несколько текстов, авторы которых разносят «Локомотив» за сам факт расставания с Юрием Сёминым. Но даже у самого непопулярного решения могут быть
Листая ленту с новостями об уходе Сёмина, я постоянно натыкался на материалы с перечислением его побед. Кажется, нет ни одного спортивного сайта, который бы обошёлся без большой фотографии довольного Сёмина с кубком в руках. На «Чемпионате» было фото, где его качают, а внутри статьи — инфографика с перечислением трофеев, выигранных с «Локомотивом». Вот этот текст.
Мы, журналисты,
А теперь внимание. На главной странице сайта «Локомотива» на слайдере с главными новостями нет НИЧЕГО, посвящённого лично Сёмину. Есть абзац в новости, посвящённой назначению Марко Николича. А вот ЕДИНСТВЕННЫЙ материал с упоминанием Сёмина, который опубликован в «твиттере» «Локомотива» за прошедшие сутки, — ответ на пост о назначении Николича.
Ребят, у вас нет фоток? Вам подкинуть?
Итого, судя по сайту и соцсетям клуба, Сёмин не сделал для «Локомотива» ничего. В плане выражения адекватных событию эмоций «Локомотив» — позорище. С этим все разобрались ещё вчера, но лично меня даже больше удивил другой аспект ситуации.
Эмоции в сторону. Перейдём к фактам. Факт: руководство «Локо» настолько не хочет продлевать контракт с Сёминым, что готово расстаться с ним, несмотря ни на какое общественное мнение. Факт второй: Сёмин — живая легенда, любимец болельщиков и не просто самый успешный человек в истории клуба, а один из самых успешных людей в истории российского футбола. И вот с ним надо расстаться. Как смягчить удар и снизить негатив?
Я не знаю, почему с Сёминым расстались. Может, он потребовал купить Форлана. Может, заставляет игроков нырять в прорубь. Может, он пришёл на тренировку в одних варежках. Может, у него вообще трансферы мутные, а у всех остальных в клубе — прозрачные, как роса котёнка. Я не знаю. Но хочу знать. Объясните же мне. Объясните, сделайте это убедительно, покажите, что вы правы. У «Локомотива» для этого есть целая
Василий Кикнадзе пока молчит, поэтому
Советник гендиректора Дмитрий Булыкин: «Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты. А как получится у Николича, нужно подождать — только время покажет. Невозможно предугадать, как всё будет развиваться. Сейчас очень сложная ситуация — “Локомотиву” нужно удержать второе место, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов». А теперь следите за руками. «Локо» действующий
А вот что сказал изданию «Р-Спорт» Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров. Здесь много, но тоже нужно полностью. Извините и читайте.
Заявление Мещерякова: «Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы
всё-такидолжны смотреть вперёд. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчёт в том, что впереди всех ждут очень тяжёлые времена. Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину,булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдёт мимо футбола. Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придётся вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать прежде всего на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее будем действовать в этих тяжёлых условиях. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения — к смене главного тренера и приглашению нового специалиста. Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании РЖД с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почётного главного тренера с соответствующей заработной платой и социальным пакетом. Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Сёмина». Мы бы хотели, чтобы Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД.
Прочитали?
Мещеряков говорит, что клубу придётся экономить, а это несовместимо с Сёминым. Что придётся выжимать максимум из текущих ресурсов, а это несовместимо с Сёминым. И что клуб хочет продолжить сотрудничество.
Первые два пункта разбиваются о реальность. Игровой стиль Сёмина, за который его так часто ругают — это именно про выжимание максимума. Это футбол, заточенный на беготню, в котором позиционная дисциплина важнее класса. А ещё его футбол — это пацаны из своей академии. Баринов, Миранчуки. Булыкин, кстати. Мне трудно поверить, что Сёмин отказался продлевать контракт без гарантии многомиллионных трансферов. Если так и было — на это стоило намекнуть. Например, сказать что видение финансового будущего у руководства и тренера категорически разное.
Переходим к третьему пункту. Если ты предлагаешь действующей легенде пенсию в клубе, предложение должно быть таким, от которого невозможно отказаться. А «почётный главный тренер» — это не такое предложение. Такой должности нет. Если это «должность в клубе», то и почётная уборщица стадиона — тоже должность. А почётный тренер — амбассадор на детских проектах? Это же почётный Дед Мороз на утреннике. Но хуже всего упоминание о «соответствующей зарплате и соцпакете». Зачем это вообще?
На всякий случай напомню, что Сёмин — не совсем обычный пенсионер. Он зарабатывал в «Локомотиве» 2,4 млн евро в год по информации «Чемпионата». То есть он не только
«Локомотив» не просто принял спорное и непопулярное решение. Клуб не дал никакого внятного объяснения этого решения, да ещё и реализовал его наихудшим образом. Провалился эмоционально и интеллектуально. А теперь вопрос: почему? Почему именно так?
Не верю, что
Вы не можете представить ничего подобного в Испании, Италии или Англии. Даже если Арсен Венгер был тираном и его все ненавидели — неважно, прощание было тёплым и эмоциональным. Эта разница делает наш футбол уникальным — в плохом смысле.
Наши владельцы клубов могут себе позволить в принципе что угодно. И «Локо» — ещё далеко не самый противоречивый клуб РПЛ. Он не делает дико дорогих и нелепо дешёвых покупок, как «Зенит». Не такой смешной, как «Динамо». Не такой чудовищно токсичный, как «Спартак». Не такой странный, как «Урал». Не такой, кхм, грозный как «Ахмат» (приношу свои извинения). Нет, его проблема в другом: он запросто может существовать сам по себе. Без болельщиков на стадионе, телезрителей, подписчиков в соцсетях и вообще аудитории как таковой. Аудитория не нужна. Вот что изменится от возмущения? Упадут продажи символики? Зрители не придут? Меньше людей заплатит за телеконтент? Смешно. Это копейки, наши клубы живут другим.
Футбол в России — рынок продавца, рынок товара (футболиста), рынок посредника — кого угодно, но не покупателя. Он вполне самодостаточен без конечного потребителя. Что дали, за то и болейте. Не болеете? Ну и ладно. Кому вы нужны, три калеки.
Понятно, что
Сёмин — одно из самых масштабных явлений нашего футбола. «Локомотив» выиграл без него два трофея. Но и Сёмин выиграл без «Локомотива» два трофея. Ещё вопрос, кто больше: этот человек или этот клуб. Из тренеров это точно самая масштабная личность в России на данный момент. И внезапно он оказывается не нужен. Без объяснений и человеческого расставания. Ну и какие причины у меня, как у потребителя, за этим следить? Вникать в команды, искать личности, привязываться к