Семин после ухода из «Локомотива» не планирует завершать тренерскую карьеру

14 мая совет директоров московского «Локомотива» принял решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая. На следующий день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренерскую деятельность.
«Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] — молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» — сказал Семин.
Вместе с тем специалист не стал уточнять, в клубе какого статуса он готов продолжить карьеру. «Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», — добавил собеседник агентства.
В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Локомотив» не смог защитить титул обладателя Кубка России, проиграв в 1/16 финала турнира калининградской «Балтике». В группе Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером» железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место. В чемпионате России команда после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет девять очков.
Семин возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).