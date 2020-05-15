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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Крыльев Советов» Божович сообщил, что ему трудно вернуться в Россию

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что находится за пределами России, а также поделился мнением о возобновлении сезона в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас нахожусь в Сербии. Пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России. Я жду решения от руководства “Крыльев Советов”.

Что касается возобновления чемпионата, если брать спортивный принцип, я за возобновление. Это всё логично и честно, нужно закончить чемпионат как следует. Но если рассуждать с точки зрения нашего положения, сами понимаете. Нам предстоит очень большая борьба, и мы будем стараться исправить своё положение, чтобы остаться в РПЛ. Сохранение прописки — наша основная задача.

Также важный вопрос в подготовке футболистов к графику. Такого опыта у меня не было. Мы, конечно, будем стараться подготовиться и подойти к играм в своей лучше форме, но это тяжело. Вообще, любой тренер сейчас может говорить что угодно, что они подготовятся за такое или такое время. Ни у кого из нас не было такого опыта в нашей карьере.

Коронавирус? У меня со здоровьем, слава богу, всё хорошо. Среди знакомых тоже нет заболевших, но никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Всё это как русская рулетка», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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