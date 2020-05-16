Президент ФК «Урал»: У нас преимущество перед другими командами из-за двух арен в городе
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами Тинькофф — Российской
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами Тинькофф — Российской
В пятницу исполком Российского футбольного союза вынес решение о возобновлении с 21 июня сезона, который был прерван 17 марта
«Даже в этих сложных условиях мы не могли себе позволить не ухаживать за футбольным полем. Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России. Так что у нас уже сейчас все в порядке с полями», — сказал Иванов.
В первом после перерыва матче «Урал» примет 21 июня «Рубин».