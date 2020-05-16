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12:14 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Урал»: У нас преимущество перед другими командами из-за двух арен в городе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), так как может играть в Екатеринбурге на двух стадионах. Такое мнение ТАСС высказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза вынес решение о возобновлении с 21 июня сезона, который был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Основной домашней ареной «Урала» является реконструированная к чемпионату мира 2018 года «Екатеринбург-Арена», вмещающая 35 тыс. зрителей, резервной — «СКБ-Банк Арена» (10 тыс.).

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«Даже в этих сложных условиях мы не могли себе позволить не ухаживать за футбольным полем. Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России. Так что у нас уже сейчас все в порядке с полями», — сказал Иванов.

В первом после перерыва матче «Урал» примет 21 июня «Рубин».

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