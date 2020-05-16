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16:59 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обсудит с футболистами продление истекающих контрактов после решения правительства

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» обсудит с игроками продление истекающих в июне контрактов после решения правительства РФ о возобновлении чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение о возобновлении матчей чемпионата России примут федеральные и региональные власти. Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. После паузы игры будут проходить без допуска зрителей на стадионы.

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«Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами, — сказал Медведев. — Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать».

В составе «Зенита» у восьми игроков истекают контракты в июне 2020 года. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Семь футболистов, за исключением Кокорина, в этом сезоне выступали за сине-бело-голубых. 29-летний форвард находится в аренде до конца сезона в «Сочи».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет 9 очков.

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