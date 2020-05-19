Девушка футболиста сборной России выложила откровенное фото в купальнике

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Девушка полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева Аида Уразбахтина выложила новый пост в Instagram.

Модель похвасталась своей фигурой в купальнике. «Купальник, кудрявые волосы и ножки в песочке. эх, видимо это будет еще не скоро… а у вас какие прогнозы?» — написала она.

Игнатьев в прошлом году развелся с женой. 33-летний футболист, в активе которого пять матчей за сборную России, решил не разглашать причину расставания, отметив лишь, что сын Натан теперь проживает с ним.