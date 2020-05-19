Девушка футболиста сборной России выложила откровенное фото в купальнике
Она участвовала в «Холостяке».
Она участвовала в «Холостяке».
Девушка полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева Аида Уразбахтина выложила новый пост в Instagram.
Модель похвасталась своей фигурой в купальнике. «Купальник, кудрявые волосы и ножки в песочке. эх, видимо это будет еще не скоро… а у вас какие прогнозы?» — написала она.
Игнатьев в прошлом году развелся с женой. 33-летний футболист, в активе которого пять матчей за сборную России, решил не разглашать причину расставания, отметив лишь, что сын Натан теперь проживает с ним.
О романе футболиста с новой девушкой стало известно в апреле. 25-летняя Уразбахтина участвовала в «Холостяке» в 2018 году. У нее тоже есть сын от первого брака. Она рассталась с супругом