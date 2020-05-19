Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
24Формуле-1 70 лет
10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Девушка футболиста сборной России выложила откровенное фото в купальнике

Она участвовала в «Холостяке».

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Девушка полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева Аида Уразбахтина выложила новый пост в Instagram.

Модель похвасталась своей фигурой в купальнике. «Купальник, кудрявые волосы и ножки в песочке. эх, видимо это будет еще не скоро… а у вас какие прогнозы?» — написала она.

Игнатьев в прошлом году развелся с женой. 33-летний футболист, в активе которого пять матчей за сборную России, решил не разглашать причину расставания, отметив лишь, что сын Натан теперь проживает с ним.

О романе футболиста с новой девушкой стало известно в апреле. 25-летняя Уразбахтина участвовала в «Холостяке» в 2018 году. У нее тоже есть сын от первого брака. Она рассталась с супругом из-за домашнего насилия.

Никита Михайлис официально подписал новый контракт с "Барысом"
Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
Великий гол советского хоккеиста добил Канаду на Суперсерии-72
Стали известны имена заболевших коронавирусом в «Динамо»
Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Телеканал «Россия 24» принес извинения Сергею Устюгову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь