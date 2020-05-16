Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился способом расставания «Локомотива» с Юрием Семиным.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился способом расставания «Локомотива» с Юрием Семиным.
«Локомотив» в четверг объявил, что контракт с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлен. Главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. После сообщения об уходе Семина объединения фанатов московского клуба выступили с критикой руководства команды.
«Прежде всего, меня возмущает то, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, и мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации. Причем независимо от того, на мой взгляд, заслужил ли тренер, а Юрий Павлович не просто заслужил, а заслужил, как никто, уважения, огромных почестей своим результатом и преданностью клубу», — заявил Слуцкий в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его
Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.