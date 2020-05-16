Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным

«Прежде всего, меня возмущает то, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, и мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации. Причем независимо от того, на мой взгляд, заслужил ли тренер, а Юрий Павлович не просто заслужил, а заслужил, как никто, уважения, огромных почестей своим результатом и преданностью клубу», — заявил Слуцкий в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.