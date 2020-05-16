Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер С
Славия М
10
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
21
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился способом расставания «Локомотива» с Юрием Семиным.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Локомотив» в четверг объявил, что контракт с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлен. Главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. После сообщения об уходе Семина объединения фанатов московского клуба выступили с критикой руководства команды.

«Прежде всего, меня возмущает то, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, и мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Надо пытаться сделать хотя бы попытки для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации. Причем независимо от того, на мой взгляд, заслужил ли тренер, а Юрий Павлович не просто заслужил, а заслужил, как никто, уважения, огромных почестей своим результатом и преданностью клубу», — заявил Слуцкий в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
СМИ: Мбаппе принял решение относительно перехода в «Реал»
Отец Нурмагомедова перенес инсульт и пробыл в коме неделю
«Зенит» обсудит контракты игроков после решения правительства
НХЛ назвала лучшего российского игрока в истории «Рейнджерс»
«Аугсбург» играет с «Вольфсбургом» в бундеслиге (трансляция)
«РБ Лейпциг» принимает «Фрайбург» в бундеслиге (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь