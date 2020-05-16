Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
21
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клубы начинают тренироваться нелегально. Без медицинских протоколов

По данным «СЭ», ряд представителей РПЛ — «Сочи», «Краснодар», «Ростов» — приступил к тренировкам, несмотря на запрет властей.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Клубы можно понять, поскольку они не хотят отставать от «Зенита» и «Рубина», уже получивших официальное разрешение.

РФС объявил о возобновлении сезона, однако пока не подкрепил решение никакими документами. Клубы не имеют ни разрешений на возвращение легионеров, ни медицинского протокола.

Московские команды по-прежнему на самоизоляции, но и они могут нарушить распоряжение, не позволяющее проводить тренировки в регионе.

Скажем, у «Динамо», по данным «Чемпионата», запланировано начало занятий на среду, 20 мая, после прохождения тестов на коронавирус и медосмотра.

Ранее на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии
Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» из-за Семина
Отец Нурмагомедова перенес инсульт и пробыл в коме неделю
«Зенит» обсудит контракты игроков после решения правительства
НХЛ назвала лучшего российского игрока в истории «Рейнджерс»
Тарасова пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь