«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана

Источник: Спорт-Экспресс

— Это действительно так, — подтвердил Мещеряков.

— Как проходит его лечение?

— Все действия происходят с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

— Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками. Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?

— Не контактировал. (Евгений Белоусов).

15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.