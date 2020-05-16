«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» информацию
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» информацию
— Это действительно так, — подтвердил Мещеряков.
— Как проходит его лечение?
— Все действия происходят с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.
— Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками. Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?
— Не контактировал. (Евгений Белоусов).
15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.
35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).