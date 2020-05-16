Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу продления контракта

— Мой контракт с «Зенитом»? Да, все вопросы, которые были, я их обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву. Я думаю, что ничего не решаемого там нет. Контракт в фазе переговоров и обсуждений, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с аккаунтом «Матч ТВ».