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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу продления контракта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход переговоров с руководством клуба из Санкт-Петербурга о продлении контракта с сине-бело-голубыми.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мой контракт с «Зенитом»? Да, все вопросы, которые были, я их обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву. Я думаю, что ничего не решаемого там нет. Контракт в фазе переговоров и обсуждений, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с аккаунтом «Матч ТВ».

Текущее соглашение 44-летнего российского специалиста с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками после 22 туров.

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