Семин: Отвечу на все вопросы после 31 мая

В четверг «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером Семиным. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до 31 мая. С 1 июня должность главного тренера команды займет серб Марко Николич. Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что клуб предложил Семину должность почетного главного тренера. Семин сообщил РИА Новости, что ответил на это предложение отказом.