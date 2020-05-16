Семин: Отвечу на все вопросы после 31 мая
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин, который покинет свой пост по истечении контракта, заявил, что ответит на все интересующие вопросы после 31 мая.
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин, который покинет свой пост по истечении контракта, заявил, что ответит на все интересующие вопросы после 31 мая.
В четверг «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером Семиным. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до 31 мая. С 1 июня должность главного тренера команды займет серб Марко Николич. Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что клуб предложил Семину должность почетного главного тренера. Семин сообщил РИА Новости, что ответил на это предложение отказом.
«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы», — написал Семин в своем аккаунте в Instagram.