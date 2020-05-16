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22:34 (мск), источник: Sport24

Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем нападающего Александра Кокорина, который на правах аренды выступает в «Сочи».

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Источник: Sport24

«Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу.

У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда остается за руководителями. И за самим Сашей, — цитирует Семака Матч ТВ.

29-летний Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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