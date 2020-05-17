Мацуев: Семин еще будет работать как тренер на самом высоком уровне

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В четверг «Локомотив» объявил о решении совета директоров клуба не продлевать контракт с Семиным, который истечет 31 мая. С 1 июня новым главным тренером будет Марко Николич. Семин сообщил ТАСС, что не намерен завершать тренерскую карьеру.

«Желаю ему здоровья и чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально, — сказал Мацуев. — Он знает, сколько людей за него в этой ситуации, и его поддерживают болельщики не только “Локомотива”, но и других команд».

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«Я большой поклонник Юрия Палыча, хоть я и спартаковец, мы с ним в прекрасных отношениях: он приходил на мои концерты, а я — на футбольные матчи с участием его команды. Это мягко говоря, странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более “Локомотив” идет сейчас на втором месте, и нужно сейчас доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный. Я желаю Юрию Павловичу здоровья, написал ему, мы созвонились. Это большой мэтр, наша легенда, безусловно, и замечательный человек — чистый, бескорыстный, и я очень переживаю за это решение, потому что чисто по-человечески мне это непонятно», — добавил он.