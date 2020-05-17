Футболисты «Уфы» возобновят тренировки 18 мая
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты клуба Тинькофф — Российской
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты клуба Тинькофф — Российской
В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван
«18 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — сказал Газизов.
В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. «Я только получил ссылку на документ. Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро», — отметил Газизов.
У девяти футболистов «Уфы» контракты истекают 30 июня. «Это [продление контрактов] вопрос переговоров. Давайте все ребята здесь соберутся, а там будем уже решать», — заключил Газизов.
После 22 туров «Уфа» набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице