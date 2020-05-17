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11:48 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Уфы» возобновят тренировки 18 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты клуба Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» возобновят тренировки 18 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

«18 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — сказал Газизов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. «Я только получил ссылку на документ. Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро», — отметил Газизов.

У девяти футболистов «Уфы» контракты истекают 30 июня. «Это [продление контрактов] вопрос переговоров. Давайте все ребята здесь соберутся, а там будем уже решать», — заключил Газизов.

После 22 туров «Уфа» набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги. В первом после паузы матче команда из столицы Башкирии примет «Тамбов». Встреча запланирована на 21 июня.

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