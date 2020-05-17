Футболисты «Уфы» возобновят тренировки 18 мая

«18 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — сказал Газизов.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. «Я только получил ссылку на документ. Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро», — отметил Газизов.