Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо Мн
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая

Как стало известно «Чемпионату», 18 мая футболисты московского ЦСКА на базе пройдут тестирование на коронавирус.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 651 119+87 661
Скончалось312 119+3 954
Выздоровело1 700 354+51 079
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Если у кого-то из игроков будет диагностирован положительный результат, он будет отправлен на карантин.

ЦСКА, в 22 матчах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. В этот день «армейцы» проведут матч с «Зенитом». Встреча пройдёт без зрителей на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41).

Читайте также
В регионах России постепенно снимают ограничительные меры
Во время загрузки произошла ошибка.
14 мая© Ньюстюб
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Испанским клубам разрешили проводить командные тренировки
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Сможет ли «Динамо» стать чемпионом КХЛ уже в следующем сезоне
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь