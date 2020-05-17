Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая

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Если у кого-то из игроков будет диагностирован положительный результат, он будет отправлен на карантин.

ЦСКА, в 22 матчах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. В этот день «армейцы» проведут матч с «Зенитом». Встреча пройдёт без зрителей на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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