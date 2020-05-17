Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая
Как стало известно «Чемпионату», 18 мая футболисты московского ЦСКА на базе пройдут тестирование на коронавирус.
Как стало известно «Чемпионату», 18 мая футболисты московского ЦСКА на базе пройдут тестирование на коронавирус.
Если у
ЦСКА, в 22 матчах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41).