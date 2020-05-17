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12:47 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Урала» возобновят тренировки в конце следующей недели

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» возобновят тренировки после паузы из-за пандемии коронавируса в конце следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

«Команда начнет тренироваться в конце следующей недели. Думаю, что мы пройдем все тесты, все будет сделано», — сказал Иванов.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Ранее Иванов сообщал, что семь легионеров «Урала» находятся за пределами России.

«Мы хотим как можно быстрее привезти всех наших футболистов в распоряжение клуба. Но как это будет выглядеть, пока понимания нет. Мы не знаем, как будут летать самолеты из-за рубежа», — отметил Иванов.

После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом после возобновления чемпионата матче команда из Екатеринбурга примет казанский «Рубин». Встреча запланирована на 21 июня.

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