Футболисты «Урала» возобновят тренировки в конце следующей недели
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» возобновят тренировки после паузы
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» возобновят тренировки после паузы
В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван
«Команда начнет тренироваться в конце следующей недели. Думаю, что мы пройдем все тесты, все будет сделано», — сказал Иванов.
В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Ранее Иванов сообщал, что семь легионеров «Урала» находятся за пределами России.
«Мы хотим как можно быстрее привезти всех наших футболистов в распоряжение клуба. Но как это будет выглядеть, пока понимания нет. Мы не знаем, как будут летать самолеты
После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом после возобновления чемпионата матче команда из Екатеринбурга примет казанский «Рубин». Встреча запланирована на 21 июня.