Футболисты «Урала» возобновят тренировки в конце следующей недели

Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

«Команда начнет тренироваться в конце следующей недели. Думаю, что мы пройдем все тесты, все будет сделано», — сказал Иванов.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Ранее Иванов сообщал, что семь легионеров «Урала» находятся за пределами России.

«Мы хотим как можно быстрее привезти всех наших футболистов в распоряжение клуба. Но как это будет выглядеть, пока понимания нет. Мы не знаем, как будут летать самолеты из-за рубежа», — отметил Иванов.