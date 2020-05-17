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12:48 (мск), источник: ТАСС

«Урал» продлит истекающие контракты футболистов до конца сезона при их желании

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» продлит истекающие 30 июня контракты с футболистами клуба до конца сезона, если они изъявят желание продолжать чемпионат. Об этом ТАСС рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России, приостановленный 17 марта из-за пандемии коронавируса.

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Восемь оставшихся туров Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) запланированы на период с 21 июня по 22 июля. Контракты нескольких игроков «Урала», в частности лучшего бомбардира команды Эрика Бикфалви и Павла Погребняка, истекают 30 июня.

«Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде. Информация о проблемах с финансированием клуба — ерунда. Она не соответствует действительности», — отметил Иванов.

После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом после возобновления чемпионата матче команда из Екатеринбурга примет казанский «Рубин». Встреча запланирована на 21 июня.

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