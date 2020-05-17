«Урал» продлит истекающие контракты футболистов до конца сезона при их желании

Восемь оставшихся туров Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) запланированы на период с 21 июня по 22 июля. Контракты нескольких игроков «Урала», в частности лучшего бомбардира команды Эрика Бикфалви и Павла Погребняка, истекают 30 июня.

«Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде. Информация о проблемах с финансированием клуба — ерунда. Она не соответствует действительности», — отметил Иванов.