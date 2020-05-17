Мигицко: Матчи РПЛ без зрителей — это ЧП, но нужно думать о здоровье игроков

«Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП. Но в данном случае сложилась такая острая ситуация, и мы должны думать о здоровье наших граждан, и наших футболистов, — сказал Мигицко. — С удовольствием буду следить за чемпионатом по телевизору. Я очень люблю всех, кто играет в футбол, и желаю всем нашим футболистам здоровья, хорошего самочувствия, чтобы все игры прошли без проблем — очень буду за них болеть».