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15:56 (мск), источник: ТАСС

Мигицко: Матчи РПЛ без зрителей — это ЧП, но нужно думать о здоровье игроков

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата России по футболу без зрителей является чрезвычайным происшествием, но нужно думать о здоровье игроков и зрителей. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, актер театра и кино Сергей Мигицко.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 июня. Матчи до конца сезона будут проходить без зрителей.

«Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП. Но в данном случае сложилась такая острая ситуация, и мы должны думать о здоровье наших граждан, и наших футболистов, — сказал Мигицко. — С удовольствием буду следить за чемпионатом по телевизору. Я очень люблю всех, кто играет в футбол, и желаю всем нашим футболистам здоровья, хорошего самочувствия, чтобы все игры прошли без проблем — очень буду за них болеть».

«Решение по поводу продолжения чемпионата уже принято. К сожалению, все мы являемся заложниками сегодняшней ситуации. Футболистам нельзя терять форму, они должны ее поддерживать. Мы не должны долго оставаться без нашего любимого футбола, мы соскучились по спорту», — добавил он.

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