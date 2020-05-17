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16:08 (мск), источник: Sport24

Стало известно, что должен будет делать клуб РПЛ в случае выявления больного коронавирусом

В распоряжении Metaratings.ru оказался проект регламента, который устанавливает основные меры для возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ сезона-2019/20.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 664 486+89 584
Скончалось312 327+3 484
Выздоровело1 708 969+56 288
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В документе подробно расписан алгоритм действий клуба в случае выявления больного коронавирусом.

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Если кто-то из футболистов или персонала сдаст положительный анализ, клуб обязан проинформировать об этом Роспотребнадзор и РПЛ. Клубный врач должен должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации. Пациент с положительным тестом на COVID-19 должен проинформировать об этом клубного врача, самостоятельно самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение. После этого клуб обязан выявить всех, с кем больной контактировал в последнее время. Контактная группа изолируется на 14 календарных дней. Организуется заключительная дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей (в том числе общего доступа) в границах эпидемического очага. Пациент с положительным тестом, неподтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников и игроков на 14 календарных дней.

Сейчас проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы РПЛ получили его для ознакомления 17 мая.

15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении матчей чемпионата России с 21 июня. Сезон РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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