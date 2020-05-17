Стало известно, что должен будет делать клуб РПЛ в случае выявления больного коронавирусом

Если кто-то из футболистов или персонала сдаст положительный анализ, клуб обязан проинформировать об этом Роспотребнадзор и РПЛ. Клубный врач должен должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации. Пациент с положительным тестом на COVID-19 должен проинформировать об этом клубного врача, самостоятельно самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение. После этого клуб обязан выявить всех, с кем больной контактировал в последнее время. Контактная группа изолируется на 14 календарных дней. Организуется заключительная дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей (в том числе общего доступа) в границах эпидемического очага. Пациент с положительным тестом, неподтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников и игроков на 14 календарных дней.