Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
16:21 (мск), источник: Sport24

Как дела у легионеров РПЛ: всем разрешат вернуться из-за границы, у Фарфана нашли коронавирус в Москве

Но 14-дневный карантин будет обязательным.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В РПЛ — первый официальный случай заражения коронавирусом среди футболистов. Джефферсон Фарфан, который из Москвы на карантин не уезжал, сдал положительный тест на COVID-19. О его состоянии рассказал врач «Локо» Никита Карлицкий, который сам во время остановки футбола работает с коронавирусными больными в инфекционной больнице.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз “вирусная пневмония” и взят мазок. На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Джефф в инстаграме пояснил, что чувствует себя хорошо, остается дома и твердо намерен скоро вернуться в футбол. Только недавно 35-летний перуанец восстановился от травмы левого колена, но в этом сезоне на поле еще не появлялся. Здоровья Фарфану пожелали сборная Перу и его бывшая команда «Шальке-04».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Но не все легионеры РПЛ остались в России. В «Локо» и «Зените» иностранцев домой не отпустили, а вот спартаковцы, армейцы и большинство игроков из клубов второй восьмерки вернулись на родину. Многим приходилось заказывать частные джеты: Магнуссон и Сигурдссон отправились в Исландию, Влашич и Бистрович — в Хорватию, Шюррле с Тедеско проводят карантин в Германии, а Гончаренко — дома под Минском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Словенец Денис Попович из «Крыльев Советов» еще в начале апреля рассказывал Sport24, как он вместе с игроками «Сочи» и «Уфы» добирался домой.

Несмотря на закрытые границы, сегодня Правительство РФ официально разрешило вернуться в страну иностранным футболистам и тренерам. Это касается только тех, у кого имеется действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Спортсмены и тренеры, которые вернутся в Россию, будут находиться под наблюдением врачей. Также их ожидает 14-дневный карантин.

Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ.
Сергей Прядкин
Президент РПЛ

Правда, количество дней на самом деле наверняка будет сокращено. Это общая практика: например, Федор Смолов по возвращении из России стал тренироваться с «Сельтой» спустя 5 дней. Тем более, каждый футболист РПЛ по новому санитарному регламенту РПЛ обязан будет сдать несколько тестов на COVID-19.

Читайте также
Мигицко: Матчи РПЛ без зрителей — это ЧП, но нужно думать о здоровье игроков

Согласно проекту документа, который опубликовал Metaratings, в каждом клубе РПЛ должно быть организовано тестирование по методу ПЦР (полимеразной цепной реакции). Настоятельно рекомендуется проводить тестирование в следующие временные рамки: за более чем за 24 часа до матча; через 3−4 дня после матча; не реже 1 раза в 14 дней дополнительно (для фиксации процесса иммунизации).

Футболисты будут проходить и анализ на выработку антител. Если антитела будут обнаружены (то есть высока вероятность, что человек переболел коронавирусом бессимптомно), то игрок или сотрудник будет изолирован на 14 дней. Лица, у которых не обнаружена выработка антител, могут принимать участие в тренировочном процессе и матчах только под свою личную ответственность и должны в письменной форме уведомляться о возможных рисках. Исследования на антитела предложено проводить не реже, чем один раз в две недели.

В настоящее время проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы РПЛ получили его для ознакомления 17 мая.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 10 самых сексуальных жен и подруг русских хоккеистов НХЛ
Жена украинского футболиста выложила соблазнительное фото в нижнем белье
«Это ад»: легенде UFC пришлось извиняться за победу
Президент ФНЛ объяснил решение о завершении сезона в лиге
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий (фото)
«Кельн» принимает «Майнц» в бундеслиге (трансляция)
Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь