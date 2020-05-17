Как дела у легионеров РПЛ: всем разрешат вернуться из-за границы, у Фарфана нашли коронавирус в Москве
Но 14-дневный карантин будет обязательным.
Но 14-дневный карантин будет обязательным.
В РПЛ — первый официальный случай заражения коронавирусом среди футболистов. Джефферсон Фарфан, который из Москвы на карантин не уезжал, сдал положительный тест на COVID-19. О его состоянии рассказал врач «Локо» Никита Карлицкий, который сам во время остановки футбола работает с коронавирусными больными в инфекционной больнице.
«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз “вирусная пневмония” и взят мазок. На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через
Сам Джефф в инстаграме пояснил, что чувствует себя хорошо, остается дома и твердо намерен скоро вернуться в футбол. Только недавно 35-летний перуанец восстановился от травмы левого колена, но в этом сезоне на поле еще не появлялся. Здоровья Фарфану пожелали сборная Перу и его бывшая команда «Шальке-04».
Но не все легионеры РПЛ остались в России. В «Локо» и «Зените» иностранцев домой не отпустили, а вот спартаковцы, армейцы и большинство игроков из клубов второй восьмерки вернулись на родину. Многим приходилось заказывать частные джеты: Магнуссон и Сигурдссон отправились в Исландию, Влашич и Бистрович — в Хорватию, Шюррле с Тедеско проводят карантин в Германии, а Гончаренко — дома под Минском.
Словенец Денис Попович из «Крыльев Советов» еще в начале апреля рассказывал Sport24, как он вместе с игроками «Сочи» и «Уфы» добирался домой.
Несмотря на закрытые границы, сегодня Правительство РФ официально разрешило вернуться в страну иностранным футболистам и тренерам. Это касается только тех, у кого имеется действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Спортсмены и тренеры, которые вернутся в Россию, будут находиться под наблюдением врачей. Также их ожидает 14-дневный карантин.
Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ.
Правда, количество дней на самом деле наверняка будет сокращено. Это общая практика: например, Федор Смолов по возвращении из России стал тренироваться с «Сельтой» спустя 5 дней. Тем более, каждый футболист РПЛ по новому санитарному регламенту РПЛ обязан будет сдать несколько тестов на COVID-19.
Согласно проекту документа, который опубликовал Metaratings, в каждом клубе РПЛ должно быть организовано тестирование по методу ПЦР (полимеразной цепной реакции). Настоятельно рекомендуется проводить тестирование в следующие временные рамки: за более чем за 24 часа до матча; через 3−4 дня после матча; не реже 1 раза в 14 дней дополнительно (для фиксации процесса иммунизации).
Футболисты будут проходить и анализ на выработку антител. Если антитела будут обнаружены (то есть высока вероятность, что человек переболел коронавирусом бессимптомно), то игрок или сотрудник будет изолирован на 14 дней. Лица, у которых не обнаружена выработка антител, могут принимать участие в тренировочном процессе и матчах только под свою личную ответственность и должны в письменной форме уведомляться о возможных рисках. Исследования на антитела предложено проводить не реже, чем один раз в две недели.
В настоящее время проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы РПЛ получили его для ознакомления 17 мая.