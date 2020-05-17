Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
О госпитализации Федуна сообщила
«Получше, спасибо, — ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. — Нужно еще КТ (компьютерная томография — прим. ТАСС) проходить, все остальное», — сказал Федун.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.