Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

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Во вторник 60 лет исполнилось владельцу красно-белых Леониду Федуну. «СЭ» от всей души поздравляет юбиляра и вспоминает 10 достижений и полезных дел, которые он сделал для «Спартака» и российского футбола. В этот прекрасный день желаем Леониду Арнольдовичу здоровья, долгих лет жизни, и пусть его футбольные мечты сбываются — сделал он для этого действительно немало.