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18:49 (мск), источник: ТАСС

Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Во вторник 60 лет исполнилось владельцу красно-белых Леониду Федуну. «СЭ» от всей души поздравляет юбиляра и вспоминает 10 достижений и полезных дел, которые он сделал для «Спартака» и российского футбола. В этот прекрасный день желаем Леониду Арнольдовичу здоровья, долгих лет жизни, и пусть его футбольные мечты сбываются — сделал он для этого действительно немало.

О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

«Получше, спасибо, — ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. — Нужно еще КТ (компьютерная томография — прим. ТАСС) проходить, все остальное», — сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.

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18:47 (мск)© Ньюстюб
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