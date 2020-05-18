РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона

Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

«РУСАДА пока не получало проект регламента проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса, я думаю, что мы получим этот документ после того, как он будет утвержден и предварительно согласован с Роспотребнадзором, — сказала Пахноцкая. — От себя могу добавить, что мы с возобновлением футбольного сезона намерены продолжать работу по допинг-тестированию игроков после матчей с соблюдением всех строжайших санитарных и эпидемиологических норм. На каждом стадионе есть помещение для допинг-контроля, которое, как я понимаю, будет проходить тщательную дезинфекцию наряду с раздевалками, судейской комнатой, а инспекторы допинг-контроля, как и раньше, будут приезжать на матчи, никого из организаторов предварительно не уведомляя».

С января по март РУСАДА протестировало 17 игроков РПЛ. В январе были проверены на допинг пять футболистов «Локомотива» (Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук), в марте протестировано три представителя этого клуба (Гилерме, Жемалетдинов, Владислав Игнатьев). Также в первый месяц весны были проверены на допинг четыре игрока петербургского «Зенита» (Александр Ерохин, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков и Юрий Жирков), три спартаковца (Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Роман Зобнин), три футболиста «Краснодара» (Ари, Матвей Сафонов, Егор Сорокин) и один — грозненского «Ахмата» (Андрей Семенов). С 28 марта РУСАДА приостановило допинг-тестирование в связи с пандемией коронавируса.